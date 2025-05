Fondo della Caritas per i danni dell’alluvione 

Un aiuto a chi ha subito forti danni in seguito all’alluvione dell’ottobre scorso. Una situazione drammatica per tanti imprenditori della zona artigianale di San Gavino Monreale come altri territori circostanti della Marmilla e del Medio Campidano. Così la Caritas diocesana di Ales-Terralba ha istituito un fondo di 150mila euro. «In questo modo – spiega il direttore don Marco Statzu –, nell’anno del Giubileo, vogliamo dare un supporto economico che infonda coraggio a imprenditori e famiglie che nei Comuni della nostra diocesi sono stati duramente colpiti dall’alluvione, alleggerendo il carico di spese più urgenti».

Per fare richiesta di contributo è necessario compilare il modulo che si può scaricare dal sito della Caritas e che deve essere compilato in tutte le sue parti e poi inviato (insieme agli allegati richiesti per evidenziare l’effettivo stato di bisogno del richiedente) all’indirizzo mail caritasalesterralba.alluvione@gmail.com.

Per le famiglie e gli imprenditori gli aiuti della Caritas della diocesi di Ales sono un segno concreto, anche nel 2013 le aziende sangavinesi, finite sott’acqua per il ciclone Cleopatra, avevano ricevuto un contributo importante sempre dalla Caritas, in quel caso gli aiuti pubblici dello Stato giunsero solo dopo 8 anni. ( g. pit. )

