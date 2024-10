Fondo degli enti locali, la Giunta definisce  le quote per i Comuni 

Per il 2024 ci saranno trenta milioni di euro in più nel Fondo unico degli enti locali. Ieri la Giunta regionale, su proposta dell’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda, ha approvato i criteri di assegnazione a Comuni, Province e Città Metropolitana di Cagliari, Unioni di Comuni, Comunità Montane e Rete Metropolitana del Nord Sardegna. Per il quaranta per cento, le risorse saranno assegnate in parti uguali, per il sessanta per cento su base demografica. In particolare: 26,2 milioni andranno a favore dei Comuni; 900mila a favore delle Unioni dei Comuni, delle Comunità Montane e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna; 2,8 milioni a favore delle Province e della Città Metropolitana di Cagliari. Nella delibera è anche ricordato che le risorse del fondo unico sono finalizzate allo sviluppo e l'occupazione, all’incentivazione della produttività, alla qualificazione e formazione del personale degli enti locali, agli interventi comunali per l'occupazione, i trasferimenti per il funzionamento degli enti locali e per le spese di investimento, ai servizi socio-assistenziali, al diritto allo studio, sviluppo e sport.

Agricoltura

Nuove risorse anche per l’agricoltura. Su proposta dell’assessore Gian Franco Satta, la Giunta ha approvato il piano di sostegno per la filiera del grano duro. Un intervento a favore dei cerealicoltori locali che aderiscono ad accordi di filiera per la valorizzazione del grano duro prodotto in Sardegna. Il provvedimento prevede lo stanziamento di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con l'obiettivo di incentivare la coltivazione e aumentare il valore aggiunto dei prodotti trasformati. Gli agricoltori che parteciperanno al programma riceveranno premi in base alle superfici coltivate e potranno beneficiare di ulteriori incentivi per l'uso di sementi certificate. La gestione del piano sarà affidata all'Agenzia Laore Sardegna, che coordinerà l'erogazione dei fondi e la supervisione degli accordi di filiera, garantendo il rispetto delle normative europee sugli aiuti "de minimis". Sempre Satta ha proposto la nomina di Giovanni Piras come direttore generale dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris) e di Raffaele Cherchi, come direttore generale dell’Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica (Asvi).

