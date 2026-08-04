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05 agosto 2026 alle 00:25

Fondo da 18 milioni per le scuole “green” 

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Il sole a scuola: sui dieci tetti degli istituti superiori del Medio Campidano arrivano gli impianti fotovoltaici con sistema di accumulo. «È il progetto più innovativo che guarda al futuro», dice il consigliere con delega alla Pubblica Istruzione, Marco Maccioni, «Intanto riduce i costi delle bollette, i risparmi poi sono vincolati al reinvestimento nelle scuole della Provincia, dove finiranno in un capitolo specifico del bilancio per le esigenze di ambienti a misura di studenti. Penso alla manutenzione ordinaria e a quant’altro possa far star bene i nostri giovani in classe. Basta alle infiltrazioni d’acqua piovana, agli ascensori bloccati, alla barriere architettoniche e altro ancora».

Il piano complessivo porta in dote 18 milioni di euro, fondi pubblici del progetto straordinario Iscol@ e del programma Sardegna Fesr 2021-2027, destinati alla riqualificazione delle strutture. Nello specifico, 15.770.196 euro per gli interventi di edilizia; 435.017 euro per le indagini tecniche e la progettazione di future opere; 775.303 euro per arredi; 254.800 euro per lavori urgenti al liceo classico Piga di Villacidro. «Inoltre, nel corso dell'incontro con l’Unità di Iscol@», aggiunge Maccioni, «è stato definito un piano di ulteriori finanziamenti, tra questi un polo scolastico a Villacidro, dove è in corso l’iter per l'acquisizione delle aree, come pure sono avviate le progettazioni per lavori al liceo Lussu di San Gavino, al tecnico Buonarroti di Guspini. Indispensabile che siano pronti al più presto, in modo da consentire all’ente di intercettare fondi dai bandi regionali, nazionali ed europei».

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