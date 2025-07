Fondo, argenteria Italia 

SINGAPORE . Di doppietta in doppietta: Gregorio Paltrinieri aggiorna l'ennesima pagina dello show dei record e conquista il secondo argento ai Mondiali di Singapore, nella 5 km dopo la 10, e come lui fa il bis nella gara donne anche Ginevra Taddeucci. L'impresa dell'azzurro ha ancora più valore per le sue condizioni fisiche: con un dito rotto, e nonostante l'onda creata dalle petroliere vicine alla baia di Palawan, il fuoriclasse emiliano si dimostra capace di andare oltre il dubbio e zittire il dolore all'anulare destro, lucido nel pensiero e determinato fino allo sfinimento. Così alla fine è secondo, quindi medaglia d'argento, nella 5 km di Sentosa in 57'29”3, eguagliando il piazzamento della distanza olimpica, così come il tedesco Florian Wellbrock, che vince e scrive la storia in 57'26"4. Terzo il francese vicecampione in carica Marc Antoine Olivier, compagno di allenamenti di Paltrinieri a Ostia, che chiude in 57'30”4 e precede il cagliaritano Marcello Guidi, quarto dopo una gara tutta in rimonta. È la 18ª medaglia iridata di Paltrinieri, «in una gara durissima, più della “dieci”. Ero stanco, il caldo influisce. Il dito fa male ma ero incurante del dolore. La gara è stata perfetta, potevo anche rientrare per la vittoria finale».

Nel fondo già a Budapest 2022 aveva vinto due medaglie, con l'oro nella 10 chilometri e l'argento nella 5. Ma è di nuovo d'argento anche Ginevra Taddeucci che chiude in 1h02'02”3, 1” dietro l'invincibile l'australiana Moesha Johnson che bissa l'oro della 10. Terza la giapponese Ichika Kajmoto a 18"6: «Stavo bene, l'acqua non mi sembrava così calda. Appena vedevo uno spazio provavo ad infilarmi, ma ogni volta che le arrivavo alle spalle Johnson aumentava il ritmo», le parole dell’azzurra.

