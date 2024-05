Fondi Ue, Todde incontrerà Fitto  

Fondi europei, servitù militari, energie rinnovabili al centro delle interlocuzioni di Alessandra Todde con il Governo Meloni. A fine mese è in programma un incontro con il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto per «rinegoziare alcune chiusure sulla vecchia programmazione del Fondo di sviluppo e coesione, per evitare che ci vengano decurtati tra gli 80 e i 300 milioni di euro a causa di una cattiva programmazione e di una cattiva spesa». La presidente della Regione l’ha ricordato ieri, dopo aver presentato i due candidati sardi del M5S per le Europee dell’8 e 9 giugno, Cinzia Pilo e Matteo Porcu. «Ho ricevuto la sollecitazione da parte del ministro per un incontro sulla nuova programmazione e bisognerà ovviamente portare una visione organica di come deve essere impegnato il fondo di sviluppo e coesione», ha spiegato, «si tratta di fondi che verrebbero a mancare dalla prossima programmazione, soldi non spesi nella vecchia che ci verrebbero riconosciuti nella nuova ma che di fatto rappresentano un taglio». Per queste ragioni, «abbiamo una negoziazione in corso per la cifra. Di certo, non è il modo migliore per iniziare una nuova programmazione comunitaria, vorremmo ripartire con tutti i soldi spesi per avere la possibilità di chiederne di più per i progetti che dobbiamo portare avanti». È già fissato per martedì 21 il tavolo con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, all’ordine del giorno la speculazione sulle rinnovabili in corso in Sardegna, e con gli uffici del ministero della Difesa, per discutere delle servitù militari presenti nell’Isola. «Il governo è in ritardo di due anni e mezzo sulle linee guida per individuare le aree idonee e questo ha creato un vuoto legislativo che ha favorito la speculazione», ha già puntualizzato Todde.

L’attacco

Su queste dichiarazioni è polemico il deputato della Lega Dario Giagoni: «Sarebbe meglio specificare quale Governo ha maturato tali ritardi, già a settembre 2023, Elettricità Futura (la principale Associazione dell'industria elettrica italiana che rappresenta oltre il 70% del mercato elettrico) aveva dichiarato che la bozza di decreto colmava un ritardo normativo ereditato dal precedente esecutivo».

