«Fondi Ue per le lobby green», bufera su Timmermans 

La Commissione europea avrebbe utilizzato fondi Ue per finanziare una rete di Ong con lo scopo di «promuovere l’agenda green dell’ex commissario Frans Timmermans». La rivelazione del quotidiano olandese De Telegraaf agita Bruxelles e riapre la polemica sul Green Deal e sull’operato del primo esecutivo von der Leyen, proprio nel giorno in cui in Aula a Strasburgo era in calendario un dibattito sull’uso dei fondi comunitari dedicati alla promozione delle politiche ambientali. L’inchiesta, partita da Amsterdam, cita infatti contratti riservati, tra cui uno da 700mila euro, pagati «per orientare il dibattito sull’agricoltura».

La polemica

Contratti che, «per anni la Commissione Ue ha sovvenzionato, tramite il programma Life, una rete di lobby ecologiste per fare pressioni a favore del Green Deal». Non solo. Secondo De Telegraaf, «alle organizzazioni finanziate da Bruxelles sono stati addirittura assegnati obiettivi precisi di lobbying verso eurodeputati e Paesi membri per accelerare l’attuazione della nuova strategia green». La Commissione che, per bocca del titolare al Bilancio Piotr Serafin, in Plenaria ha risposto con un certo imbarazzo, spiegando che «i finanziamenti del programma Life sostengono entità no profit che supportano l’attuazione delle politiche dell’Unione, in linea con le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio Ue», e ammettendo come sia stato «inopportuno per alcuni servizi della Commissione sottoscrivere degli accordi che obbligano le Ong a fare lobby con i membri del Parlamento europeo». Le rilevazioni hanno ovviamente scatenato la reazione di chi si oppone da anni al Green Deal. All’unisono hanno urlato al Timmermans-Gate. «Una gravissima interferenza sulle dinamiche democratiche del Pe di un utilizzo scandalosamente improprio da parte della Commissione di risorse che avrebbero dovuto essere destinate a beneficio degli agricoltori», ha attaccato il vicepresidente di Ecr Carlo Fidanza.

«Serve chiarezza»

Gli eurodeputati meloniani, in blocco, hanno chiesto chiarezza. Sul piede di guerra anche la Lega. «Soldi degli europei per finanziare segretamente lobby a favore delle proprie stesse politiche: inaccettabile», hanno commentato gli eurodeputati salviniani, mentre Coldiretti ha chiesto «trasparenza» dopo che «per anni sono stati criminalizzati i produttori agricoli e i coltivatori diretti di tutta Europa come il male assoluto». A difendere l’ex commissario ci ha pensato il socialista olandese Mohammed Chahim. «In una società multiforme bisogna sentire tutte le voci, quindi anche quella delle Ong, anche se quello che dicono non piace alla destra. È la democrazia, basta ipocrisie», ha sottolineato in Aula Chahim, ricordando come «le grandi multinazionali del settore hanno patrimoni immensi con cui fanno quello che vogliono».

RIPRODUZIONE RISERVATA