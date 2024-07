Fondi Ue 2021-2027, Regione in ritardo: «Non c’era il direttore» 

La Regione è in ritardo con la programmazione 2021-2027 del Por Fesr, una cassaforte da 1,581 miliardi che per il 70 per cento arriva da Bruxelles con l’obiettivo di sostenere la crescita economica. C’è una relazione che certifica il passo da lumaca: è l’allegato 19.18 al Rendiconto sui finanziamenti Ue. Ogni anno lo deve pubblicare la stessa Regione. Da quello del 2023, elaborato in primavera, sul Fesr risulta programmato solo un terzo delle risorse.

Il quadro

La Sardegna gestisce il fondo di sviluppo Fesr attraverso un Piano operativo (Por). Materialmente se ne occupa il Crp, il Centro di programmazione che può essere considerato uno dei tesorieri della Regione. «Ma a causa di alcuni ritardi maturati nel corso del 2022 e in parte del 2023», il Piano «non è ancora entrato nel pieno della sua fase operativa». Eppure è superata anche la metà del 2024.

Le cifre

Nel dettaglio dei numeri, di quel miliardo e mezzo complessivo, la quota regionale del Fesr ammonta a 474,31 milioni, l’iniezione finanziaria europea a 1.106,73 milioni. Le risorse programmate si fermano invece a 507.992.757,14 euro. Sette gli asset di intervento. Quelli messi peggio sono l’Assistenza tecnica (55.336.355,71 euro di dotazione finanziaria) e la Mobilità urbana sostenibile (un conto da 52.569.537,14 euro): le risorse non risultano programmate né in corso di programmazione. Sullo Sviluppo sostenibile integrato si registra il risultato meno pesante: a fronte di un capitolo di spesa da 225.298.018,57 euro, la scelta risulta fatta su un importo di 164.600.108,57 euro, quasi il 73 per cento. Sulla Transizione verde, invece, è stata decisa la destinazione di 307.226.648,57 euro su 522.533.300 totali. Nell’asset “Sardegna più sociale e inclusiva”, sono definiti 36.166.000 euro, sempre su un totale di 225.298.018,57. La programmazione è ancora in corso sulla Competitività intelligente (340.120.955,71 euro) e sulla Transizione digitale (159.882.541,43).

I motivi

Per spiegare i ritardi sull’avvio del Fesr, nella relazione vengono citate dapprima «criticità esterne», imputate a Bruxelles e relative «al negoziato tra i regolamenti comunitari che disciplinano i fondi strutturali (tra cui il Fesr)», che hanno il compito di ridurre il divario tra regioni ricche e quelle in ritardo di sviluppo. Poi ecco menzionato «il periodo di incertezza istituzionale sperimentato a livello regionale, con riferimento alla struttura dell’Autorità di gestione». Il Crp, appunto.

Il vuoto

Poggia qui l’eredità politico-amministrativa che il centrodestra di Solinas ha lasciato al Campo largo. «Dal gennaio al novembre del 2023 – si legge ancora nell’allegato al Rendiconto – è rimasto vacante il ruolo di direttore generale del Centro di programmazione. Nei mesi di assenza della figura apicale, non è stato possibile definire e perfezionare gli atti di governance propedeutici al concreto avvio del Piano regionale».

Partita politica

Nel centrodestra erano stati undici mesi di melina e liti, dopo le dimissioni, a gennaio 2023, di Massimo Temussi, nominato al Crp a inizio 2022. A fine aprile dell’anno scorso, la partita sembrava essersi risolta con la scelta di Eugenio Annicchiarico, attuale Dg del Lavoro. Ma la nomina, decisa dalla Giunta, non venne mai convertita in contratto, per ripensamenti interni all’allora maggioranza. Solo a novembre 2023 la casella venne affidata a Luca Galassi, a sua volta non riconfermato alla guida del Cpr lo scorso 26 giugno, quando la Giunta Todde ha messo il sigillo sullo spoils system nelle direzioni generali degli assessorati.

La guida del Centro di programmazione è andata a Elisabetta Neroni, che da Solinas venne nominata segretaria generale a luglio 2023. Neroni ha oggi il compito di mettere una pezza ai ritardi di quel centrodestra che un anno fa la scelse come top manager della Regione, sebbene Galassi, dopo il suo arrivo, abbia dato un’accelerata per provare a recuperare gli undici mesi perduti.

