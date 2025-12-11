«Fondi trasferiti al più presto» 

I soldi arriveranno. La Provincia di Nuoro sgancerà le risorse (23,4 milioni di euro) a quella dell’Ogliastra che le invoca con insistenza per dare forma e sostanza alla sua progettualità. Quando? «Nel più breve tempo possibile», conferma Giuseppe Ciccolini, presidente della Provincia di Nuoro, che interviene a distanza di qualche giorno dalle prime dichiarazioni rilasciate successivamente all’appello, neanche troppo tenero, del suo alter ego ogliastrino, Alessio Seoni, che ha chiesto alla Regione la nomina di un commissario ad acta per risolvere il cortocircuito istituzionale.

La querelle tra i due enti si è acuita dopo l’incidente accaduto il 30 novembre scorso sulla strada provinciale 27, nel territorio di Villagrande, in cui hanno perso la vita i tre carpentieri egiziani. Seoni ha illustrato le condizioni critiche dell’arteria, ribadendo però che la volontà di intervenire non collima con la disponibilità delle risorse, a suo dire trattenute senza motivo nelle casse della Provincia di Nuoro.

Lunga attesa

Strade e scuole sono le emergenze più calde. Ma finora la Provincia dell’Ogliastra non ha potuto muovere un dito perché, oltre a non avere personale a sufficienza, non dispone neppure della liquidità che le spetta. I soldi sono incollati alle casse della Provincia di Nuoro, sotto la cui ala è rimasta, per tredici anni, l’Ogliastra che in quel lasso di tempo ha vissuto il commissariamento con la targa di Zona omogenea. Qualcosa, tuttavia, si muove. «Gli uffici della Provincia di Nuoro - spiega il presidente Ciccolini - stanno lavorando alacremente, nonostante la grave carenza di personale. Riconosciamo l’urgenza di trasferire rapidamente le risorse necessarie, così da consentire alla Provincia dell’Ogliastra di portare avanti regolarmente i propri procedimenti. Siamo pienamente impegnati a garantire che questi passaggi avvengano nel più breve tempo possibile, perché il buon funzionamento degli uffici e il servizio ai cittadini sono una priorità assoluta». A questo punto non resta che attendere la svolta concreta.

Trasferimento mutui

Intanto, nel Consiglio provinciale convocato per oggi dallo stesso Ciccolini l’Ogliastra resta al centro del dibattito politico-amministrativo. Al punto numero 6 c’è la novazione soggettiva di nove mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per il trasferimento di competenza alla Provincia dell’Ogliastra. In sostanza, l’Aula dovrà formalizzare l’estinzione delle obbligazioni e trasferire le competenze all’ente fresco di ricostituzione. Dal canto suo, la Provincia dell’Ogliastra è tenuta ad assicurare la garanzia delle rate di ammortamento dei mutui da trasferire, con decorrenza dall’annualità 2025. Di conseguenza, qualora la proposta di delibera troverà accoglimento tra la maggioranza del Consiglio, nel bilancio di previsione 2026-2028 della Provincia di Nuoro non saranno iscritti i mutui.

