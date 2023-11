Fondi, Soumahoro ora rischia il seggio   

Nuova tegola su Aboubakar Soumahoro, a una settimana degli arresti domiciliari disposti per la moglie, la suocera e un cognato per la gestione dei fondi pubblici da parte delle coop che si occupano di migranti nella provincia pontina. La Corte di appello di Bologna, dopo aver rilevato criticità sui contributi ricevuti in campagna elettorale dal parlamentare di origini ivoriane, ha inviato a Montecitorio un verbale di segnalazione. Ora la commissione elettorale della Camera ha avviato le procedure per la decadenza del deputato. Soumahoro, eletto in quanto ripescato nella distribuzione nazionale nel collegio plurinominale Emilia-Romagna Po2 e poi passato dall’Alleanza Verdi e Sinistra al gruppo misto, si è detto sereno e sicuro che le contestazioni riguardino aspetti meramente formali: «I fondi, come previsto dalla legge, sono stati tutti utilizzati per la campagna elettorale. I miei avvocati stanno predisponendo il ricorso contro il provvedimento della Corte d’appello di Bologna, per confutare con precisione gli addebiti. Intanto, mentre la moglie Liliane Murekatete ha respinto davanti al Gip le tesi della Finanza, che avrebbe portato alla luce un “sistema fraudolento” per dirottare il denaro per l’assistenza di stranieri che vivevano invece in pessime condizioni, bisognerà aspettare il 17 per gli sviluppi della tranche d’inchiesta su reati fiscali.

