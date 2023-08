Fondi salvi, Anfiteatro cantiere 

La terra che frana per oltre venti metri, spazzata via dalla furia dell’acqua. Un cedimento, un torrente sotterraneo in una zona della città dove i corsi d’acqua sono una costante e inquietano. A Nuoro l’anfiteatro Fabrizio De André è inagibile, da un decennio. Ora forse il lungo calvario volge al termine. «Con il provvedimento di liquidazione da un milione e 625 mila euro, adottato a fine luglio, l’assessorato regionale dei Lavori pubblici ha interamente trasferito al Comune le somme programmate per i lavori di sistemazione dell’anfiteatro», assicura l’assessore regionale, Pierluigi Saiu. Il vicesindaco, Fabrizio Beccu, avvalora: «Siamo stati nei tempi: abbiamo affidato i lavori. Entro l’autunno arriverà il cantiere».

Iter travagliato

I guai infiniti dell’anfiteatro comunale sono iniziati dopo il 18 novembre 2013. Il passaggio del ciclone Cleopatra ha assestato un duro colpo all’imponente struttura con vista sui monti di Oliena, ai piedi del campo scuola di piazza Veneto. Un enorme cratere minaccia infatti la costruzione, la tribuna in cemento armato. Un danno strutturale ingente, che ha richiesto un monitoraggio dettagliato. Studi continui, esami. Quindi, la ricerca del giusto finanziamento, ovviamente regionale. «Grazie all’accelerazione impressa negli ultimi mesi è stato così possibile evitare il “definanziamento”, quindi il pericolo di perdere le somme - spiega l’assessore regionale Pierluigi Saiu -. Il Comune è stato destinatario di due distinti finanziamenti, entrambi con risorse reperite sul “mutuo infrastrutture”. Il primo, pari a un milione e 500 mila euro, risalente all’ottobre del 2015; l’altro, di importo analogo, dell’aprile 2020. Le somme per la realizzazione dell’intervento rischiavano di andare perse, considerato che il mutuo scade a novembre di quest’anno. Il Comune è riuscito ad appaltare l’opera, ed è stato così possibile procedere al trasferimento delle somme programmate».

La svolta

Il cantiere sta per arrivare, in quella struttura che per i nuoresi rievoca tantissimi ricordi e serate spensierate. È lì, infatti, che per parecchi anni si è svolto il “Festival del folklore”, uno dei momenti salienti della festa del Redentore. «Adesso che l’opera è appaltata, e che il Comune dispone di tutte le risorse, le somme provenienti dal “mutuo infrastrutture” sono state messe in sicurezza - dice Saiu -. Sull’anfiteatro si è lavorato per arrivare a una soluzione positiva della vicenda e siamo soddisfatti per il risultato raggiunto». Beccu conclude: «Siamo fiduciosi: i lavori dureranno almeno un paio d’anni».

