Fondi regionali per l’Europeade 

A Nuoro sono partiti i preparativi per l’Europeade 2024, dopo la firma il 12 novembre del contratto da parte del sindaco Andrea Soddu e del presidente del Comitato internazionale Rüdiger Heß. Si tratta del più grande festival folcloristico sulla cultura popolare europea. L’evento si terrà dal 24 al 28 luglio e contribuirà ad arricchire il territorio e gli scambi tra la tradizione sarda e quella estera, movimentando non solo la città e il Nuorese, ma l’Isola intera. Per questo motivo, il 29 dicembre, la Regione ha deciso di sostenere il Comune con un milione di euro.

Il progetto

«A seguito della presentazione del nostro programma, la Regione ha voluto contribuire perché ha visto la bontà del progetto - afferma l’assessore comunale alla Cultura e al Turismo, Salvatore Picconi -. L’Europeade ha un risalto non solo cittadino e territoriale, ma regionale perché la permanenza, per alcuni ospiti, non sarà solo nei giorni di festa, ma anche di una settimana in giro per l’Isola». Il 15 dicembre inoltre è stato fatto l’affidamento di servizio di realizzazione del logo della manifestazione all’agenzia Inoke srl per un costo pari a 1500 euro.

Organizzazione

Picconi sulla questione organizzativa spiega: «Noi del Comune ci riuniamo almeno una volta a settimana sul tema, siamo in piena fase operativa. Bisogna trovare le soluzioni logistiche, gli alloggi, il pernottamento sotto tutti gli aspetti con il Comitato internazionale dell’Europeade che ha sede ad Anversa, in Belgio. Nel mentre, in questo periodo, stiamo anche organizzando per la festa ormai vicina di sant’Antonio, per il Carnevale e per progetti futuri. Mancano sei mesi all’Europeade, sembra tanto tempo ma non è così. Sono molte le cose che si intersecano. Il 2024 sarà un anno impegnativo per tutti: come abitanti dobbiamo impegnarci per essere accoglienti dal punto di vista turistico in maniera tale che non sia un evento “spot”, ma sentito. Far fare bella figura alla città e al territorio intero è un obiettivo da raggiungere, tutti insieme come comunità».

Le iscrizioni

Intanto le iscrizioni per la cinquantanovesima edizione sono aperte su europeade.eu, la registrazione avviene online sulla piattaforma my.europeade.eu, per coloro che hanno partecipato lo scorso anno l’account è già attivo. Una festa popolare estiva della durata di cinque giorni unirà ballerini, musicisti e cantanti, volta a creare amicizia e scambio tra i Paesi a livello europeo valorizzando le diversità e l’unicità di ognuno. Quest’anno incentrata in modo particolare sulla pace tra popoli, porterà un messaggio significativo in tutta la città, ma anche in Sardegna e in Europa.

