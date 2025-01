Fondi regionali per i disabili 

Il Comune di Decimomannu, grazie a un finanziamento regionale di 130mila euro, potrà dare continuità al programma regionale dei piani personalizzati in favore delle persone con disabilità grave.

In particolare la Giunta regionale, nel dicembre 2023, aveva approvato le linee di indirizzo e i criteri di riparto delle risorse stanziate per i piani personalizzati a favore di persone con grave disabilità riconosciuta. Un intervento che ha lo scopo di sviluppare la piena potenzialità della persona, di accrescere il sostegno, le cure familiari e la piena integrazione nella famiglia e nella società. Come? Sostenendo percorsi personalizzati di assistenza e autonomia.

Il Comune ha peraltro stanziato, sempre grazie ai fondi della Regione, 21mila euro per contribuire all’eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni edifici privati. (sa. sa.)

