Fondi regionali per i cantieri comunali 

Un finanziamento regionale di 41 mila euro, permetterà al comune di Buggerru di proseguire con il programma degli interventi sulle aree pubbliche, attuato attraverso i cantieri comunali.

«Il nostro Comune è destinatario di un altro specifico finanziamento – spiega la prima cittadina del centro costiero, Laura Cappelli – stanziato dalla Regione attraverso i bandi Lavoras. Non si tratta di una grande somma, ma ci consentirà comunque di avviare nuovi cantieri e risolvere alcuni problemi, che gravano in certe aree comunali. Nello stesso tempo ci consentirà di far lavorare con un contratto a tempo determinato i disoccupati del paese, dando così un poco di sollievo all’economia della nostra comunità». I siti turistici e il cimitero, avranno la priorità nelle zone d’intervento e sui lavori programmati dall’amministrazione comunale con i fondi Lavoras. «Stiamo predisponendo in questi giorni una scheda progettuale – conclude Cappelli - che ci consentirà di quantificare il numero di lavoratori da assumere e le specificità dei lavori da realizzare. Il finanziamento sarà impegnato attraverso i cantieri che saranno avviati entro la fine di quest’anno». (fe. ma.)

