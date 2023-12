Fondi regionali per asilo e materna 

Ottantamila euro, a tanto ammonta la somma destinata a una serie di interventi per rendere le scuole di Sanluri innovative, sostenibili, sicure e inclusive.

I progetti finanziati dalla Regione sono due e interessano i caseggiati dell’asilo nido e della materna, realizzati all’interno del Parco degli Scolopi. Ai fondi regionali si aggiunge anche un contributo del Comune del valore di 14mila euro.

Nel dettaglio, le opere in programma prevedono l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, adeguamento degli edifico alle nuove norme, in particolare per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico.

La somma maggiore sarà destinata all’efficientamento energetico, con la realizzazione di micro reti da mettere in comunicazione con altre strutture pubbliche. Opera fondamentale dell’edilizia scolastica per garantire agli studenti e a tutto il personale un luogo a basso impatto ambientale e con infrastrutture adeguate.

«La scuola – ricorda il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – è il luogo nel quale i nostri ragazzi, che saranno protagonisti del domani, apprendono conoscenze e metodi per lo sviluppo futuro e, come tale, deve offrire ambienti stimolanti, sicuri e sostenibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA