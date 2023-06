Fondi regionali per aree camper 

Belvì e Gadoni sono beneficiari di 50 mila euro per aree di sosta dei camper. Rientrano nel novero dei 42 Comuni sardi tra i quali sono stati suddivisi 1.995.000 euro. Il bando ha innalzato per il 2023 la dotazione finanziaria della Regione, da 1,5 milione a 2 milioni di euro. Gli aiuti prevedono 50 mila euro per le nuove realizzazioni e 15 mila euro per ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione di aree già esistenti. Per la massiccia partecipazione la dotazione della Regione, pur aumentata, non è bastata ad accontentare le ambizioni di nemmeno la metà dei Comuni. «Tengo tanto a questo progetto, è giusto che anche i camperisti abbiano uno spazio con dei servizi a Belvì - dice l’assessora Francesca Pranteddu -, appena possibile inizieremo i lavori».

