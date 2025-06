Fondi regionali, dubbi da Roma 

Il Ministero delle Finanze ha chiesto all'ufficio legislativo di verificare la legittimità della legge di stabilità regionale, in quanto violerebbe l'articolo 3 della costituzione. Il dipartimento della ragioneria del Ministero ha espresso il parere di competenza sulla presunta illegittimità costituzionale della legge regionale di stabilità, che distribuisce fondi per 180 milioni di euro e di cui molti comuni hanno raccolto solo le briciole, mentre altri hanno ricevuto importati somme. Una risposta importante, che riguarda la battaglia, quasi solitaria, portata avanti dal sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca, che mette sotto accusa il consiglio regionale, reo di non aver distribuito in maniera equa e trasparente i fondi della legge di stabilità del 2025.

Il metodo

Arca contesta in toto la distribuzione dei fondi (180 milioni di euro). «Chiese, associazioni, fondazioni e comuni sono stati finanziati con i soldi dei sardi – scrive in una nota il sindaco – più leggo gli allegati che riportano l'elenco delle attribuzioni di 180 milioni di euro disposto dal consiglio regionale con l'ultima legge di stabilità, più mi convinco che questo provvedimento normativo, oltre a dover vergognare molti esponenti politici dell’attuale maggioranza, che in passato contestavano il metodo Solinas, sia legittimo e, di conseguenza suscettibile di censura dal punto di vista giuridico». Sull'argomento, ora arriva il parere del dipartimento della ragioneria generale del Ministero dell'Economia, che dà ragione al sindaco. «L'intervento del ministero conferma quello che sostenevo non solo dal punto di vista politico e giuridico – dice Arca – anche se non c'è da gioire. È una sconfitta per la politica sarda, che ha operato per la tutela degli interessi di solo una parte dell’Isola».

L’esempio

Arca prosegue: «Prendiamo esempio il comune di Senorbì che oltre aver ricevuto 160 mila euro per ristrutturare la chiesa di San Sebastiano e gli edifici di pertinenza della parrocchia di San Pietro, così come il paese di Guasila che per riqualificare la sua chiesa, di euro ne ha ricevuto un milione e mezzo, si è visto assegnare ulteriori risorse pubbliche pari a 543 mila euro. Una vera ingiustizia». Arca conclude: «Speriamo che l'intervento del Ministero possa risanare questa grave ingiustizia e il consiglio prenda nella giusta considerazione le istanze degli altri comuni dell'isola».

