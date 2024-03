«Fondi Pnrr, velocizzare i lavori» 

Undici progetti presentati e undici ammessi a finanziamento Pnrr a valere sul programma per la qualità dell’abitare appannaggio delle frazioni. Il Comune fa l’en plein e porta a casa 16 milioni e mezzo di euro di cui 1,2 milioni sono stati anticipati e quelli restanti si trovano vincolati in un conto apposito.

Il verdetto

La Corte dei conti a fine 2023 ha tirato le somme sull’utilizzo di quel milione e duecentomila anticipato per gli anni 2022/’23 e conseguentemente sul rispetto dei tempi di realizzazione dei lavori che per il Pnrr sono rigidi. La conclusione della Corte è complessivamente positiva; i progetti sono stati approvati, i lavori consegnati, alcuni cantieri già avviati ma con qualche ritardo tant’è che la spesa riferita sia agli anticipi ricevuti (1,2 milioni) che al costo complessivo degli undici interventi è minima. Solo tre interventi presentano livelli elevati, sottolinea la Corte dei Conti.

Il focus

I pagamenti per i lavori della riconversione della scuola di Massama a spazio dedicato ad attività associativa e residenza per soggetti svantaggiati sono stati effettuati per il 95 cento% dell’acconto erogato e per l’8,6% del costo complessivo. La riconversione dell’ex scuola elementare di Nuraxinieddu a spazio di aggregazione e aree tecnologicamente attrezzate per lavoro e studio ha registrato percentuali di pagamento dell’82,4% dell’acconto e del 7,5% dell’importo finale del progetto e, infine, la riconversione dell’ex elementare di Donigala a dormitorio e centro di ascolto per soggetti fragili con il 71,5% di finalizzazione dell’acconto e del 6,5% del costo del progetto.

Conto finale

La spesa finale per il biennio 2022/’23 è stata di 485.601 euro che rappresenta – certifica la Corte dei Conti - il 32,4% delle somme rogate in anticipo e circa il 3 del costo totale dei progetti ammessi a finanziamento. Accelerare al massimo i lavori, è l’invito, per concludere le opere entro il primo trimestre 2026 senza dimenticare che i motivi di urgenza che determinano il ricorso alla deroga sulle norme che regolano gli appalti (di cui è fatto ampio uso) vanno giustificati «e non possono in alcun modo essere riconducibili ad un ritardo accumulato dall’Amministrazione nelle precedenti fasi del cronoprogramma».

«Nessun ritardo»

«Per quanto riguarda questo aspetto non c’è stato alcun ritardo, i tempi sono stati rispettati. I progetti approvati e i lavori consegnati; si tratta di accelerare l’esecuzione ma sono fiducioso che i tempi della conclusione saranno rispettati», sostiene l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete. I progetti interessano Massama, Silì, Nuraxinieddu, Donigala. Trovano spazio le associazioni, le donne, i fragili; interessa gli spazi verdi e non trascura l’efficientamento energetico di un quartiere di Silì.

Tra più significativi l’asse di interconnessione ciclopedonale, un anello che collega Oristano con Silì, Massama, Nuraxinieddu e Donigala i cui lavori per 2,1 milioni sono stati affidati ad agosto 2023. Un milione per la riqualificazione urbana di Massama e un altro milione e 300mila di euro per l’efficientamento energetico del quartiere Erp via Giovanni Paolo a Silì.

