«Fondi Pnrr tagliati? Per il Sulcis Iglesiente sarebbe un disastro» 

Trentasei milioni e mezzo di euro in meno per il Sulcis Iglesiente: a tanto, se confermato, ammonterebbe per i 23 Comuni del Sud Ovest sardo il taglio dei fondi del Pnrr sulla base di una rimodulazione chiesta dal Governo e approvata da Bruxelles. Abbastanza per scatenare un mix di sconcerto e sconforto in un territorio dove i sindaci sono impegnati da anni a fronteggiare una crisi che all’orizzonte ha nubi ancora più nere delle attuali.

I timori

Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu ha già rappresentato, ieri, tutte le sue perplessità dopo aver appreso che la città mineraria dovrebbe rinunciare a circa sedici milioni e mezzo di euro dei 26 per i quali «ci sono convenzioni già firmate col ministero e acconti di somme ricevute – ha detto – che derivano dal raggiungimento di step progettuali severi. Risorse già impegnate – ha sottolineato – costate un super lavoro». Diminuisce la cifra tagliata ma le perplessità non cambiano nella città cugina Iglesias: «Apprendo di un taglio di 5 milioni e mezzo di euro agli stanziamenti che ci erano stati concessi e per i quali abbiamo avviato lavori importanti tanto attesi dalla nostra comunità in diversi settori tra cui rigenerazione urbana delle periferie, efficientamento energetico e fondi alle scuole – dice il sindaco Mauro Usai – parliamo di opere già cantierate che ci obbligano giuridicamente e non serve essere esperti in materia per capire che non si potranno spazzare via con un colpo di spugna. L’ipotesi che i fondi tolti da quelli del Pnrr vengano rimpinguati con quelli del Fondi di coesione sociale non mi consola affatto perché lascia aperte tante domande, compresa una che trovo fondamentale: la ripartizione dei fondi del Pnrr era stata studiata con un occhio attento alle zone più disagiate d’Italia, l’idea è forse quello di tornare a considerare tutte le zone d’Italia alla stessa maniera alimentando di nuovo la diseguaglianza tra Nord e Sud?».

Pareri diversi

Si dice tranquillo il sindaco di Sant’Antioco dove il taglio “ipotetico” è di oltre due milioni di euro: «Tranquillo perché sono certo che il Comune non perderà un solo euro delle somme, che anche noi abbiamo già impegnato e buona parte conta già cantieri aperti. Sono cifre che troveranno copertura da altri fondi o capitoli di spesa, è già stato deciso». Non è esattamente tranquilla ma auspica che sia così anche Elvura Usai, sindaca di San Giovanni Suergiu: al suo Comune dovrebbe arrivare un taglio da quasi un milione e mezzo di euro (così come a Sant’Anna Arresi quasi un milione quattrocento, un milione e duecento a Masainas e oltre un milione a Domusnovas): «Per quanto ci riguarda e credo che tanti Comuni vicini siano nella nostra a condizione si tratta di soldi in buona parte già spesi. Significa forse che dovremmo restituirli? Urge chiarezza». La reclamano tutti: «Come minimo avrebbero dovuto informarci – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, che nella tabella dei soldi tagliati vede 992 mila euro in meno per il suo Comune – abbiamo già i soldi in cassa e ci auguriamo che arrivi il resto, fosse anche con una rimodulazione da altri fondi. Sarebbe gravissimo un taglio definitivo senza soluzioni alternative». Grave «al punto da creare una voragine soprattutto nelle casse dei piccoli paesi come il nostro ma anche a Santadi, Nuxis, Piscinas e Perdaxius giusto per citarne alcuni – aggiunge il sindaco di Giba e presidente dell’Unioni dei Comuni nel Sulcis – il nostro Comune vede un taglio di oltre 350 mila euro, sarebbe un ammanco ingestibile». Idem per i Comuni dell’Iglesiente, come spiega Sasha Sais, sindaco di Musei e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Iglesiente “Metalla e il mare”: «Per noi il taglio di 358 mila euro che abbiamo appreso ieri rappresenterebbe un danno enorme, aspettiamo chiarimenti che siamo certi arriveranno». Se lo augura anche la sindaca di Villamassargia che ieri ha letto di un taglio di 899 mila euro per il suo Comune: «Saranno con ogni probabilità somme da riequilibrare – dice – non è nemmeno ipotizzabile che qualcuno possa aver deciso un taglio drastico senza dare alternative ai Comuni. Certamente nessuno accetterebbe passivamente un simile disastro. Voglio essere ottimista ma tuti siamo pronti a far valere le nostre ragioni».

