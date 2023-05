Fondi Pnrr, scontro aperto 

Tra il sindaco Andrea Soddu e gli ex alleati di maggioranza di Italia in Comune è la “resa dei conti”. Dopo i numeri dati dal primo cittadino sui finanziamenti del Pnrr (25 milioni di progetti finanziati in città e quasi tutti già avviati col Piano di ripresa e resilienza) il partito che fa riferimento al presidente del Consiglio, Sebastian Cocco, offre un quadro opposto: «Non si capisce cosa ci sia da festeggiare. I numeri singolarmente non dicono nulla. Nuoro, tra i Comuni capoluogo e di medie dimensioni sardi, è tra le ultime come volume complessivo di progetti». Non solo: Italia in Comune accusa Soddu di trascurare cultura, istruzione e misure green.

Soddu orgoglioso

Soddu con i 25 milioni del Pnrr ha rivendicato altri successi: «I lavori per i campi da tennis (600 mila euro), del bocciofilo (300 mila euro) al Quadrivio, e da un milione al Campo scuola. Soldi non dal Pnnr o dal fondo sociale europeo, ma ottenuti con il credito sportivo dopo un’operazione di risanamento dei conti senza la quale sarebbe stato impossibile non solo indebitarci ma anche fare investimenti. Tutto quello che facciamo oggi, lo abbiamo potuto fare perché siamo stati bravi i primi anni, l’alternativa era bloccare tutto e portare le aliquote al massimo. Questo chi parla sui giornali lo ricordi: lo ha fatto l’amministrazione democraticamente e orgogliosamente eletta dai cittadini».

Conti in tasca

All’indomani dell’annuncio, Italia in Comune analizzando i dati lancia una bordata agli ex alleati. «Nuoro è tra le ultime città per volume complessivo di progetti Pnrr. Oristano ha 40 milioni finanziati, Olbia 52, Quartu 29, Sassari 68. Cagliari 182 milioni. Ad eccezione di Carbonia (22 milioni), tutti hanno fatto meglio». L’analisi è impietosa.