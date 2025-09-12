Fondi Pnrr, progetti a rischio per i ritardi 

La data cerchiata in rosso è il 30 giugno 2026. È il termine ultimo, fissato dall’Ue, per completare gli investimenti con i fondi ottenuti dal Pnrr, pena il rischio di perdere le risorse. A Monserrato sono confluiti circa 11 milioni di euro, ma stando al portale Open Pnrr (con dati aggiornati al 30 giugno di quest’anno) gran parte attendono di essere spesi.

L’allarme

«Siamo preoccupati, perché il mancato utilizzo dei fondi finirebbe con il far stagnare la città nella sua attuale condizione di fanalino di coda dell’hinterland». A lanciare l’allarme è Giulietta Marras, presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia. Tra i 16 progetti presentati dal Comune, oltre a quelli relativi alla digitalizzazione dei procedimenti, tutti portati a termine, se ne trovano diversi che rilancerebbero l’assetto urbano e sociale della città. Su tutti, la riqualificazione dell’ex mercato civico per 5,5 milioni di euro, la rifunzionalizzazione ecosostenibile dell’ex aeroporto (1,5 milioni), la realizzazione del centro diurno per anziani in via Cornelio Nepote (1,5 milioni). Interventi ancora in attesa di partire. «A pochi mesi dalla scadenza imposta dall’Ue, Monserrato è al palo», continua Marras. «Il centro per anziani di via Cornelio Nepote è ancora un ammasso di fango e assi di legno. L'Ex mercato civico vede i lavori continuamente promessi in tempi prossimi, a fronte di un progetto lontano dalla definizione. La probabilità di avere i fondi Pnrr è sempre più labile, e per terminare i lavori sarà necessario incidere sul bilancio comunale».

Il sindaco

Parole che fanno seguito a quelle della maggioranza durante l’ultimo Consiglio, in cui era stato precisato che l'amministrazione avrebbe raggiunto il 90% dei risultati per quanto riguarda le progettazioni. «I progetti sono stati accettati dall’allora ente competente per il Pnrr e già questo è stato un lavoro molto importante, capace di far confluire i fondi a Monserrato anziché in altri centri», rivendica il sindaco Tomaso Locci. «Per quanto riguarda le tempistiche, scontiamo come tutti le lungaggini dovute all’elefantiaco impianto burocratico che caratterizza i nostri iter amministrativi. Ma come riusciranno il governo nazionale e regionale, anche noi saremo in grado di rispettare i tempi». Per Locci, insomma, nessun allarme. «È giusto che l’opposizione vigili attentamente, e per questo la ringraziamo, potendo fungere da stimolo in caso di inerzia. Per il momento a Monserrato è tutto sotto controllo e invitiamo pertanto a utilizzare questa attenzione verificando lo stato dei lavori delle realtà governate dai loro rappresentanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA