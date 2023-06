Fondi Pnrr per i borghi storici, associazioni sul piede di guerra 

L’amministrazione comunale una settimana fa aveva dichiarato salvo il progetto del Pnrr “Rigenerazione borghi storici”, dopo una necessaria rimodulazione delle linee di intervento fatta dal Comune e ratificata dal ministero della Cultura.Molti dubbi però si stanno levando fra i partner del progetto, che ha portato a Seneghe un milione 600mila euro.

Perda Sonadora, uno degli ideatori e attuatori del piano, ha visto il suo ruolo ridimensionato e il finanziamento ridotto. Per questo l’associazione , che organizza il festival “Cabudanne de sos poetas” da 18 anni, ha fatto richiesta di accesso agli atti in Comune, per verificare le procedure di rimodulazione e conoscere il cronoprogramma degli interventi. Il sindaco Albina Mereu con il suo staff infatti ha modificato il progetto togliendo risorse dagli interventi che dovrebbe gestire Perda Sonadora, per «l’esistenza di varie criticità sia tecniche che finanziarie, rilevate dal ministero ». Sono stati decurtati 60mila euro dei 229mila destinati a potenziare il Cabudanne, altri 85mila destinati all’archivio digitale della poesia e della letteratura, gestito sempre da Perda Sonadora, sono stati trasferiti alla biblioteca comunale per potenziarne i servizi.

Anche l’associazione Lughené, altro partner del progetto, è perplessa . L’intervento che dovrebbe realizzare con 91mila euro per tre anni è il rafforzamento dell’animazione nella Casa Aragonese ma «le condizioni attuali di realizzazione del progetto sono nebulose. E ancora non siamo stati contattati per eventuali rivisitazioni dell’ intervento». ( j. p. )

