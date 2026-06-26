VaiOnline
Cerimonia.
27 giugno 2026 alle 00:11

Fondi Pnrr e appalti  sotto la lente delle Fiamme gialle 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Contrasto alle frodi e all’evasione fiscale ma anche lotta allo spaccio di droga. Il campo d’azione della Guardia di finanza è ampio come emerso ieri alla celebrazione per i 252 anni della fondazione.

Nel piazzale della caserma, è stato il comandante provinciale Antonello Urgeghe a tracciare il bilancio del 2025 e dei primi sei mesi del 2026: frodi per oltre 800mila euro, danni erariali da 3,8 milioni euro, sequestro di 50 chili di droga e 70 chili di merce contraffatta. Quaranta persone sono state denunciate per reati tributari. Individuati inoltre circa 80 milioni di euro di crediti d’imposta non spettanti. Sono stati eseguiti 54 controlli su fondi del Pnrr e appalti pubblici, tre interventi sui fondi Pac, che hanno consentito di accertare frodi per circa 300mila euro e denunciare 15 persone. Altri 276 controlli hanno riguardato misure di sostegno e prestazioni sociali, tra cui reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione e prestazioni previdenziali. Sono stati effettuati oltre 200 accertamenti antimafia. Consegnati gli encomi al luogotenente Giovanni Caddeo, al maresciallo capo Francesco Murgia e al vicebrigadiere Dario Quagliata.

Riconoscimento anche al luogotenente cariche speciali Marco Mocci che il prossimo mese lascerà il servizio per la meritata pensione. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Inizio d’estate con eventi estremi «Sono gli effetti del grande caldo»

Il meteorologo dell’Aeronautica: temperature alte anche nei prossimi giorni 
Alessandra Carta
Il caso.

Businco, acqua e ventilatori per superare l’emergenza Poi il climatizzatore si riavvia

L’Arnas aveva già previsto gli acquisti In serata l’annuncio: «Impianto operativo» 
Enrico Fresu
Sant’Antonio di Gallura e Calangianus contestano i progetti: «Incompatibili con la vocazione del territorio»

Torri eoliche e batterie, la rivolta del nord

Domani mattina nelle campagne di Ittiri la manifestazione promossa dai Comitati 
Andrea Busia Caterina Fiori
Il mondo antico

Rivive la transumanza, rito degli avi

Coldiretti: «È una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne» 
Gianfranco Locci
L’esame di maturità

«Io e mia figlia diplomate assieme: che emozione»

Maria Assunta Atzeri e Alessandra Corona hanno chiuso gli studi all’istituto Agrario lo stesso giorno 
Andrea Manunza
Camera

Preferenze, parte il conto alla rovescia

Nove giorni per trovare l’accordo: Meloni in pressing, gli alleati frenano 
Strage di Viareggio

Moretti entra in cella: «Rispetto lo Stato»

L’ex numero uno delle Ferrovie si è presentato nel carcere di Orvieto 