Fondi Pnrr alla scuola senza autonomia 

La scuola perde l’autonomia eppure arrivano i fondi del Pnrr (200 mila euro) per migliorarla. Sembra una contraddizione, è quello che sta accadendo al Filiberto Farci di Seui. «Gli uffici di presidenza e segreteria del nostro istituto continueranno a lavorare a pieno regime fino all'ultimo giorno prima della soppressione, ufficialmente in vigore dal primo settembre. Ciò che invece non cambierà è la volontà di assicurare il meglio anche dell'offerta formativa ai nostri studenti». Lo dice Andrea Pala, il direttore dei Servizi generali e amministrativi della scuola.

Le nuove aule multimediali rientrano nei progetti per il piano scuola 4.0, "Generation-Lab" per la scuola superiore e "Nex generation classroom" per la scuola secondaria di primo grado e primaria, finanziati con uno stanziamento di circa 200mila euro del Pnrr come spiega Stefano Doneddu, progettista e animatore digitale del globale “Filiberto Farci”. «Per il liceo abbiamo pensato a un laboratorio pluridisciplinare che implementasse l'offerta formativa articolata in tre sezioni: un'aula interattiva 3D, innovativa per le lezioni di storia o geografia, un laboratorio di scienze e un'aula computer. Mentre nella scuola secondaria di primo grado, oltre a potenziare la dotazione informatica si allestiranno due laboratori per le esercitazioni scientifiche. Nelle prossime settimane avvieremo la formazione dei docenti affinché le aule e i laboratori a settembre entrino a pieno regime».

A settembre anche Stefano Doneddu, dopo otto anni, sarà trasferito a Jerzu. «Mi dispiace - dice Doneddu - ma siamo fiduciosi e confidiamo che stabilendo le giuste sinergie con le presidenze di Isili e Nurri possano emergere nuove dinamiche stimolanti per docenti e studenti». Il personale della segreteria in questi mesi ha gestito una mole di dati lavorando allo scorporamento della segreteria per scindere lo storico amministrativo del Comprensivo in due parti, quella delle elementari e medie accorpate all'autonomia di Nurri, mentre quella del liceo Bissiri sarà trasferita a Isili. Ma alla primaria di secondo grado saranno i nuovi computer il segno dell'innovazione. Alle scuole medie i ragazzi sono impegnati con il maestro Sergio Loi e il collaboratore scolastico Giuseppe Caredda a decorare le pareti dei corridoi della scuola. L'attività di piccoli muralisti in erba sembra appassionarli più dei computer, visto che tanti giovani artisti si sono candidati a proseguire l'attività anche durante le vacanze estive. (p. m. r.)

