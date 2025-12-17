VaiOnline
Isili.
18 dicembre 2025

Fondi per ventimila euro all'Istituto comprensivo 

Contributo di venti mila euro del Comune per l’Istituto comprensivo di Isili, che saranno ripartiti tra materna, elementare e media. Investire nella scuola», commenta il sindaco, Luca Pilia, «significa investire nel futuro della comunità. Il Comune rinnova l’impegno a fianco dell’Istituto comprensivo di Isili, riconoscendone il valore fondamentale per lo sviluppo educativo, culturale e sociale di tutto il territorio di Isili».

Il contributo del Municipio supporterà progetti per la crescita culturale, sociale e inclusiva della comunità scolastica, rafforzando il ruolo centrale della scuola come presidio educativo e luogo di formazione delle giovani generazioni. Diecimila euro sono per la materna, poco meno di cinquemila euro per le elementari, 3.600 per le medie e il resto per le spese di gestione dell’Istituto. «Il Comune», aggiunge il sindaco, «continuerà a collaborare con le istituzioni scolastiche locali per promuovere politiche educative efficaci e che rispondano alle esigenze di studenti, famiglie e docenti».

