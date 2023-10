Fondi per ultimare l’oratorio di S. Pio X 

Dalla Regione i fondi, venticinquemila euro per l’esattezza, per il completamento dell’oratorio “Papa Francesco” della parrocchia di San Pio X.

Come spiega il tesoriere dell’oratorio Gianmarco Curreli, il denaro consentirà di ultimare dei progetti fondamentali per l’utilizzo della struttura: <Oltre all’installazione di un sistema di videosorveglianza e a quello dei sensori per il risparmio energetico - spiega Curreli - ci sarà la possibilità di concludere la cucina, che era stata progettata e predisposta, ma non ultimata per mancanza di fondi. Rappresenterà un’opera molto importante, perché riveste uno scopo comunitario e sociale; nasce infatti per poter fornire l’assistenza per i più bisognosi con la proposta dei pasti caldi. È un valore aggiunto e permetterà d’essere utilizzata anche per altre iniziative parrocchiane».

Grande è l’attesa: «L’oratorio – dice Michele Ennas, consigliere regionale della Lega – è una realtà cittadina importante. Si tratta di un aiuto nei confronti di una struttura capace di creare comunità accogliendo ragazzi e famiglie in un’ottica di condivisione, dialogo e confronto».

Per il parroco di San Pio X, l’erogazione dei fondi sarà un passo importante che sosterrà il completamento di un progetto che, «partito da un anno prosegue alla grande. - dichiara don Giorgio Fois - Si svolgono incessantemente attività prettamente pastorali e nel tempo libero si ospitano altre iniziative di alcune associazioni. Un vantaggio perché consente d’avere nel quartiere ulteriori iniziative d’intrattenimento».

