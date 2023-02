Fondi per riqualificare gli impianti sportivi 

Nuovi investimenti per rendere più moderni gli impianti sportivi di Guamaggiore. L’amministrazione comunale ha avviato la procedura negoziata, senza bando, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e completamento degli impianti sportivi di via Tevere. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’opera pubblica, dell’importo complessivo di 200 mila euro è finanziata con fondi comunali. Si punta a riqualificare in particolare il campo da calcetto e le aree sportive che si trovano vicino alla nuova palestra comunale realizzata alcuni anni fa dalla Giunta del sindaco Nello Cappai per consentire soprattutto ai più giovani di avvicinarsi alle varie discipline sportive.

Si terrà invece martedì 28 febbraio, nella sede comunale di viale IV Novembre 32, l’asta pubblica per la concessione in uso, per quattro mesi, dalla data di consegna, della piscina comunale di via Tirso. L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base fissato in 3.992,77 euro che costituisce il canone di concessione. (sev. sir.)

