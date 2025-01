Fondi per parco e centro sociale 

Il Comune di Turri ha stanziato 100mila euro per migliorare gli spazi di aggregazione sociale e benessere del paese.

Grazie ai fondi del Gal Marmilla, 50mila euro saranno destinati alla ristrutturazione del centro sociale in via Santa Maria dove sono in programma interventi di risanamento conservativo e di riqualificazione degli ambienti

Gli altri 50mila euro andranno alla riqualificazione e all’ampliamento dell’area fitness nel parco degli Ulivi, situato nella zona chiamata “Molinu”, all’entrata del paese dal lato Tuili, dove è presente la più grande concentrazione di ulivi secolari di tutta la Sardegna con circa 200 piante racchiuse in poco più di due ettari.

Entrambi i progetti in passato risultavano tra quelli ammessi ma non finanziabili per carenza di risorse, ma in seguito a una rimodulazione, hanno ottenuto i fondi.

Questi interventi rientrano nel programma “Potenziamento dei luoghi della cultura di proprietà degli enti locali”, che punta a rafforzare l’identità locale e a migliorare le opportunità di socializzazione. Il progetto mira a creare reti intercomunali e promuovere comunità di studio e apprendimento sulla cultura locale, con un impatto positivo sul tessuto economico e sociale della zona. ( g. g. s. )

