Fondi per migliorare la viabilità 

Nuovi interventi sul fronte della viabilità nel Comune di Nuxis.

Alcuni mesi fa l’amministrazione comunale guidata da Romeo Ghilleri aveva partecipato a un bando regionale, relativo ai finanziamenti agli enti locali, destinati appunto alla sistemazione delle strade. Al Comune di Nuxis è stato riconosciuto un contributo di 220 mila euro. Il sindaco Ghilleri precisa che «l'intera somma verrà destinata alla realizzazione dei marciapiedi e per il rifacimento dell’illuminazione pubblica della strada interna del paese nella zona che parte dal cimitero e collega la frazione di S'acqua callenti». I progetti riguardano opere tanto attese: «Abbiamo deciso - continua Ghilleri - di intervenire su quella strada molto trafficata e dove sono urgenti i lavori di messa in sicurezza. In questo modo si potrà finalmente porre fine ai disagi che le famiglie del posto lamentano giornalmente. Voglio ringraziare gli uffici per l'eccellente lavoro nella predisposizione degli atti: con il loro impegno hanno permesso di ottenere il finanziamento». Appena il Comune avrà la somma a disposizione predisporrà anche gli atti per appaltare i lavori.

