Fondi per l’uliveto storico e per la rete idrica comunale 

Arrivano ottime notizie dall’assestamento di bilancio regionale 2024 -2026: il Comune degli ulivi plurisecolari risulta assegnatario di 3 importanti finanziamenti. Il primo riguarda l’uliveto storico de s’Ortu Mannu: «Abbiamo ottenuto - spiega la sindaca Debora Porrà - un contributo straordinario di 15 mila euro per la manutenzione e la cura del parco degli ulivi e di Sa Reina. Ci preme ringraziare il consigliere regionale Luca Pizzuto per l’interessamento». Ben più importante ed atteso è il finanziamento da 351 mila euro che arriverà tramite Abbanoa Spa e che garantirà la realizzazione di una condotta idrica di collegamento tra la frazione Arriali e il centro abitato. «Stiamo lavorando da anni in collaborazione con Abbanoa - osserva la sindaca - per rendere autonoma a livello idrico la località che ospita la stazione ferroviaria, la quale è attualmente rifornita con un collegamento diretto da Domusnovas (grazie alla Domusacqua) per via dell’abbandono della condotta precedente da parte Rfi. Si tratta di un passo avanti molto importante». L’opera è attesa anche a Domusnovas dato che nella condotta che approvvigiona la località Arriali era stata individuata un’ingente perdita idrica. «L’obiettivo - chiude Porrà - è unificare la fornitura idrica ed eliminare i disservizi garantendo la fornitura dell’acqua a pari condizioni in tutto il territorio comunale». Arriveranno anche poco meno di 40 mila euro (fondi Por Fesr 2007 - 2013) per il potenziamento delle infrastrutture scolastiche.

