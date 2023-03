Fondi per le rassegne estive 

Parte la programmazione per gli appuntamenti culturali da inserire nell’“Estate Asseminese 2023”. Le iniziative si svolgeranno da giugno a settembre e ospiteranno oltre le tradizionali feste, serate danzanti, incontri teatrali, il cinema all’aperto, i concerti musicali, i reading letterari con scrittori del panorama editoriale locale e nazionale, gli eventi culturali per gli adulti della terza età e i momenti di gioco anche per i più piccoli.

Il commissario straordinario, Bruno Carcangiu, destina per il cartellone delle manifestazioni da proporre, la somma di 30mila euro. «A tutti gli appuntamenti – annuncia Carcangiu - sarà possibile assistere a titolo gratuito. L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti gli asseminesi che potranno condividere importanti momenti di aggregazione, animando la città e rendendola viva nei suoi spazi più importanti».

L’amministrazione municipale d i Assemini si avvarrà del supporto di un’associazione abilitata nell’organizzazione di eventi, della compagnia barracellare, delle associazioni di Protezione civile e del servizio ambulanza. Gli spazi messi a disposizione dei cittadini sono tanti: piazza San Pietro, piazza San Cristoforo, piazza San Giovanni, piazza Sant'Andrea, piazza Santa Lucia, anfiteatro comunale, teatro Centro Giovani. (v. m.)

