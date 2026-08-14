Fondi per le grotte di Acquacadda-Sa Marchesa 

Fondi per promuovere e valorizzare le grotte di Acquacadda – Sa Marchesa a Nuxis. Nei giorni scorsi, la Regione ha finanziato, attraverso un emendamento, il progetto per la realizzazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale del sito per un valore complessivo di 4.286.781 euro.

«È un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio e rappresenta un passo fondamentale per il futuro della nostra comunità e dell'intero territorio - commenta il sindaco Romeo Ghilleri - dietro a questo finanziamento ci sono mesi di lavoro, progettazione, incontri, dialoghi, dedizione e, soprattutto, tanta determinazione». Il risultato è stato raggiunto grazie al lavoro di squadra tra amministrazione, dipendenti comunali, Regione, il locale gruppo Speleo club, l'Università di Cagliari, il Cammino minerario di Santa Barbara, il Parco geominerario, l'Unione dei Comuni e la Provincia.«Le Grotte di Acquacadda – Sa Marchesa rappresentano un patrimonio di grande valore e questo importante finanziamento ci permetterà di lavorare concretamente alla loro valorizzazione - conclude il sindaco - rendendole sempre più sicure, accessibili e protagoniste di un percorso di sviluppo e promozione del nostro territorio».

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