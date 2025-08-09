VaiOnline
Ambiente.
10 agosto 2025 alle 00:37

Fondi per le aree verdi dell’Isola 

Bando da 8,5 milioni di euro, l’obiettivo è «rinaturalizzare i suoli degradati» 

Arrivano i contributi per i Comuni sardi che vogliono recuperare le aree degradate e trasformarle in zone verdi.

L’assessorato regionale alla Difesa dell’Ambiente ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle risorse agli Enti locali, finalizzati alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione dei suoli degradati o in via di degrado, in ambito urbano e periurbano, da destinare ad aree verdi ad uso pubblico e inedificabile.

La misura

L’iniziativa, promossa e coordinata dal Servizio Tutela della natura e Politiche forestali «rappresenta un tassello strategico dell’impegno dell’assessorato nel contrasto al consumo di suolo e nella rigenerazione ecologica del territorio», spiega una nota. La misura attua, in ambito regionale, il Fondo nazionale per il contrasto del consumo di suolo, con una dotazione complessiva di 8.496.920 euro per il periodo 2023–2027, destinata a progetti di rinaturalizzazione dei suoli urbani degradati per migliorare ecosistemi, ambiente e benessere collettivo.

La strategia

«La rinaturalizzazione del suolo rappresenta una scelta strategica e lungimirante», dice l'assessora Rosanna Laconi, «che incide concretamente sulla qualità della vita nei nostri centri urbani. Con questo Avviso, offriamo ai Comuni uno strumento operativo efficace per rigenerare il territorio, migliorare l’ambiente urbano e promuovere nuove opportunità di benessere per le comunità locali. Si tratta di un primo passo importante, al quale sarà necessario far seguire ulteriori azioni per affrontare in modo sistemico le sfide ambientali e costruire percorsi di sviluppo sostenibile capaci di lasciare un segno positivo e duraturo nei territori».

I dati

Prosegue l’assessora: «Gli indicatori Ispra sul consumo di suolo confermano con chiarezza l’urgenza di intervenire. Solo nel 2023, in Italia, sono stati consumati oltre 72 chilometri quadrati di suolo, pari a circa 20 ettari al giorno. In Sardegna, sebbene la percentuale complessiva di suolo artificiale sia inferiore alla media nazionale, il consumo pro-capite è tra i più alti, con 515 metri quadrati per abitante, e la crescita annua è la più rapida tra tutte le regioni. Questi dati rendono evidente la necessità di rinaturalizzare: significa restituire valore ecologico ai territori, contrastare la frammentazione del paesaggio e costruire un futuro più sostenibile per le nostre comunità».

La selezione

Ogni Comune potrà presentare una proposta progettuale, anche articolata in più sub-interventi, finalizzata a trasformare aree pubbliche – già disponibili o in corso di acquisizione – in nuovi spazi a beneficio dell’ambiente e della collettività. Il contributo richiedibile per ciascun progetto potrà variare da un minimo di 500mila euro a un massimo di 3 milioni di euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 6 ottobre 2025. La selezione avverrà su base nazionale: le graduatorie finali saranno predisposte dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il completamento degli interventi dovrà avvenire entro il 31 agosto 2027.

