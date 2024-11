Fondi per l’area camper e per la chiesa 

Dal bilancio comunale i soldi per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche. L’amministrazione comunale di Mandas, avendo ricevuto nelle ultime settimane alcuni importanti finanziamenti regionali, ha approvato con delibera di Giunta le variazioni al bilancio necessarie per poter programmare l’utilizzo dei fondi aggiuntivi. Tra questi ci sono 250.000 euro ottenuti per la realizzazione del primo museo regionale delle auto d'epoca e storiche e 50.000 euro da impiegare per la realizzazione di un’area camper. Altri 43.000 serviranno alla nascita di un Punto digitale, mentre con 150.000 euro sarà possibile completare gli interventi di manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale San Giacomo.

Tra le variazioni di bilancio sono stati inseriti anche nuovi fondi per il potenziamento delle politiche sociali e l’incremento del Fondo unico per un totale di 79.000 euro. «Immediatamente avvieremo i procedimenti per investire rapidamente queste importanti risorse», dice Walter Uccheddu, assessore comunale ai Lavori pubblici. Nel frattempo sono stati completati i lavori per la sistemazione di piazza Don Orione e per la realizzazione di diversi nuovi parcheggi nel centro abitato. (sev. sir.)

