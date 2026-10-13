Fondi per la tutela della lingua sarda 

Quasi 200mila euro per tutelare e diffondere la lingua sarda nel Sulcis Iglesiente. La Provincia ha approvato la convenzione con la Regione per il progetto “Limba Sarda, Limba Bia” nell’ambito dell’avviso pubblico Tutela Lingue Sarde.

Il provvedimento, adottato dal presidente della Provincia, Mauro Usai, con apposito decreto, consentirà di avviare un programma di interventi articolato su tre fronti: servizi linguistici, formazione e promozione culturale. Il progetto, inizialmente ammesso in graduatoria ma rimasto senza fondi, ha ottenuto la copertura integrale grazie allo scorrimento della graduatoria regionale. “La lingua sarda rappresenta una componente fondamentale della nostra identità, della nostra storia e della nostra cultura - ha detto Usai - è fondamentale favorire la trasmissione del patrimonio linguistico alle nuove generazioni». La ripartizione delle risorse prevede 117.592,80 euro per lo sportello linguistico, 21mila euro per la formazione e 60mila euro per le attività culturali. L’obiettivo è rendere il sardo sempre più presente nella vita quotidiana, promuovendone l’utilizzo e coinvolgendo cittadini e comunità locali. «La nostra sfida è fare in modo che il sardo non sia soltanto una lingua da ricordare - ha detto la consigliera provinciale delegata Daniela Massa - ma una lingua da parlare, utilizzare e tramandare. E questo è il valore vero del progetto». Le attività dovranno concludersi entro il 30 novembre 2028. (s. g.)