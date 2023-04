Fondi per la Siria, appello di Adamo 

«Sostenete la campagna di raccolta fondi patrocinata dal Comune e gestita dal Patriarcato Greco Melchita Cattolico in risposta della grave emergenza in corso in Siria, recentemente colpita da terribili terremoti».

E l’appello rivolto dall’assessora alla Pubblica Istruzione Marina Adamo a dirigenti, insegnanti, studenti e famiglie. «Gli insegnanti saranno invitati a promuovere l'iniziativa nelle proprie classi approfondendo il tema dei diritti dell'infanzia e dei diritti umani e stimolando la riflessione personale di ciascuno studente sul presente e sul futuro di bambine e bambini che oggi non hanno più nulla, neanche le loro scuole», scrive Adamo. «L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo», ha concluso Marina Adamo, assessore agli Affari generali, istruzione, politiche universitarie, politiche giovanili e pari opportunità citando Sofocle.

