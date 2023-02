Fondi per la sicurezza stradale  

Dei tredicimila euro che il Comune di Sant’Anna Arresi prevede di incassare quest’anno dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada la metà sarà destinata a interventi finalizzati alla sicurezza stradale all’interno del territorio comunale.

Ecco come sarà spesa la cifra nel dettaglio: poco più di 3.200 euro saranno spesi per l’assunzione di personale stagionale da utilizzare per il miglioramento della sicurezza stradale; 1.600 euro finanzieranno interventi di sostituzione, di ammodernamento, e manutenzione della segnaletica stradale; 1.600 saranno utilizzati per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni al codice della strada.

L’ammontare complessivo delle sanzioni nel 2022 è stato di poco inferiore ai 14 mila euro. L’articolo 208 del Codice della Strada stabilisce che il 50 per cento dei proventi incassati da un Comune per le infrazione debba essere utilizzato per la messa a norma e manutenzione della segnaletica e il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA