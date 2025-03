«Fondi per la pesca bloccati, la preoccupazione è grande» 

Grande preoccupazione nel mondo della pesca per i fondi a rischio: lo segnala il GalPa Pesca e Sole che raggruppa i tre Flag sardi (Sardegna orientale, sud occidentale e Sardegna centro occidentlale pescando) che interessano ben quarantaquattro Comuni per un totale di circa 700 chilometri di coste) per il blocco di accesso al credito ai fondi europei per la pesca e l'acquacoltura.

A darne comunicazione è il presidente del GalPa Luciano Piras: «Siamo estremamente preoccupati, ci rifacciamo all'allarme lanciato dal Flag nord Sardegna e da AssoGal, - spiega – perché non sono stati ancora sbloccati i 6 milioni di euro ulteriori destinati dalla Regione ai Flag e perché abbiamo importanti problemi di accesso al credito». Il problema è molto sentito in un momenti in cui il comparto è già in grandi difficoltà: «Sia i Flag sia i Gal - conclude Piras - sono degli organismi di diritto pubblico essenziali per lo sviluppo locale che stanno attraversando un momento di difficoltà: per avere le anticipazioni dalle banche occorrono garanzie che non sono in grado di dare, se non a costi elevatissimi o dietro presentazione di garanzie personali. Auspichiamo che la politica trovi presto una soluzione concreta: condividiamo quella già auspicata dai Gal di istituire un fondo annuale per garantire l'operatività delle strutture tecniche e per dare attuazione concreta alle strategie di sviluppo locale».

