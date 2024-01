Fondi per la pavimentazione per il campo di calcio a cinque 

“In un mondo di contributi e appalti, noi senza campo e senza spalti”. Così a fine novembre, “L'armata bianco blu”, gruppo di tifosi locale, si era espressa a proposito delle condizioni del campo da calcio sul quale gioca la Futsal Virtus, la squadra di calcio a cinque di San Sperate. Ora, a distanza di un mese e mezzo, a portare una buona notizia è il sindaco del paese, Fabrizio Madeddu: «Arrivano 120 mila euro per sistemare la pavimentazione del campo di via Sassari».

Una notizia che marca positivamente l'inizio del 2024 per gli appassionati. Eppure, il sogno della Futsal di avere uno spazio tutto suo è ancora lontano: «Oggettivamente non c'è uno spazio libero a San Sperate. Loro usano una delle palestre, quella sopra le elementari. Una soluzione sarebbe potuta essere la palestra di via Garau, ma anche quella viene usata dalle scuole medie e poi ospita già tantissime realtà sportive: penso al basket e alla pallavolo per fare degli esempi. A San Sperate abbiamo tantissime società e associazioni che si occupano di sport e ne andiamo orgogliosi, ma gli spazi sono un problema». Intanto rimane il sogno del centro polivalente di Santa Suja, quello che poco tempo fa era stato vandalizzato e aveva fatto registrare 50 mila euro di danni. I suoi spazi, forse, potrebbero essere la soluzione migliore per il calcio a 5 che si gioca sul pavimento e non sull'erba.

