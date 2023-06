Fondi per la linea Porto Torres-Asinara 

Per i collegamenti con l’Asinara la Regione stanzia 12,3 milioni di euro e con un avviso appena pubblicato cerca gli imprenditori da invitare a una procedura negoziata. L’affidamento in concessione del servizio pubblico riguarda il collegamento in continuità territoriale Porto Torres-Cala Reale.

Il contributo previsto è di 2,05 milioni di euro l’anno per settantadue mesi; nell’avviso pubblicato non sono previsti limiti al numero dei partecipanti e, al contrario, è la Regione che si riserva la facoltà di invitare quegli operatori marittimi che non dovessero manifestare interesse per l’Asinara e che svolgono un servizio simile su altre rotte delle isole minori.

Quali sono i mezzi richiesti? Un traghetto ro-pax in grado di trasportare tra maggio e settembre duecento passeggeri di cui cento nei saloni interni mentre nel periodo tra ottobre e aprile la capienza richiesta è per cento passeggeri tutti da ospitare all’interno più cinquanta metri lineari da destinare a auto e veicoli pesanti. La frequenza dei traghetti è suddivida in fasce: in alta stagione il servizio sarà giornaliero con tre coppie di corse, in bassa stagione il servizio sarà trisettimanale. (a. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA