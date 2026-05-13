Fondi per investimenti e opere pubbliche 

Quartucciu chiude il 2025 con i conti in attivo. Il rendiconto della gestione presentato in Consiglio comunale registra un risultato di amministrazione della gestione 2025 di oltre 15,8 milioni di euro. Di questa somma, circa 1,8 milioni, sono “liberamente disponibili” e potranno essere utilizzati per nuovi investimenti e opere pubbliche.

«Ogni euro risparmiato torna ai cittadini sotto forma di investimento nel progresso. L’avanzata disponibile non è un fondo statico, ma una risorsa dinamica da destinare prioritariamente al cofinanziamento di opere pubbliche. Questa impostazione ci permette di scalare le graduatorie di finanziamenti regionali, statali e comunitarie, moltiplicando l’impatto di ogni singola risorsa comunale», spiega l’assessore al Patrimonio Carlo Secci. Nel rendiconto vengono elencati diversi interventi realizzati nel corso dell’anno: dalla riqualificazione energetica della scuola di via Piria (contributo a bilancio di 30mila euro) ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale per 600 mila euro. Duecentomila euro invece è la somma destinata al ricovero e la custodia dei gatti e cani randagi.

Spazio anche al sociale. «Abbiamo potenziato le misure di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno e garantito il servizio di accoglienza ad anziani e persone in difficoltà». Infine, il risultato economico di gestione dell’esercizio 2025 è positivo per 101mila euro. «Il Comune può vantare un bilancio sano, messo in sicurezza d agli imprevisti e dalle incertezze degli ultimi anni», conclude Secci.



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