Fondi per il Reis, in arrivo 23 mila euro 

Arrivano a Donori i primi fondi del Reis, il sussidio erogato dalla Regione per la lotta alla povertà attraverso progetti personalizzati di inclusione sociale attiva. Si tratta della prima tranche dei finanziamenti (circa 23 mila euro) trasferiti direttamente al Comune dalla Regione. Il resto arriverà tramite i fondi del Plus “Quartu-Parteolla” che deve ancora distribuire ai Comuni aderenti circa 100mila euro. Le domande per il Reddito di inclusione sociale possono essere presentate dai nuclei familiari nei quali almeno uno dei componenti sia residente in Sardegna da oltre due anni. Requisito non richiesto per gli emigrati di ritorno e per le loro famiglie. Esclusi dal beneficio i soggetti con un reddito Isee superiore a 12 mila euro o con un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, di oltre 40 mila euro. L’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune o inviata a protocollo@comune.donori.ca.it entro il 14 aprile. (c. z.)

