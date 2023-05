Fondi per il laboratorio 

Circa 40 mila euro in più per le operazioni sul “laboratorio per artisti” a Santa Lucia. La struttura, adiacente alla storica chiesetta di Santa Lucia, aveva già avuto il via libera sulle operazioni di riqualificazione a settembre 2021. Per cause «impreviste ed imprevedibili», come un «diffuso sfondellamento nei solai in laterocemento con distacco e caduta della parte inferiore delle pignatte e dell’intonaco interno», il Comune ha stanziato altri fondi, oltre i 200 euro mila già stanziati.

