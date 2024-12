Fondi per il disavanzo delle aziende sanitarie 

Approvata l’assegnazione delle risorse alle Aziende sanitarie per la copertura del disavanzo provvisorio del 2023. La delibera è passata ieri in Giunta, su proposta dell’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. «La legge regionale 18/2024 ha stanziato 161.769.690mila euro per la copertura del disavanzo – sottolinea una nota – l’importo è determinato al netto dell'utile di sistema 2022, considerato provvisorio. Obiettivo del provvedimento è fornire un acconto alle aziende sanitarie per coprire le perdite provvisorie registrate nel 2023, in attesa della conclusione della procedura di controllo e della certificazione dei risultati definitivi». Alla Asl di Sassari sono stati assegnati 14.017.684,93 euro, a Nuoro 17.588.566,57 euro, alla Asl Ogliastra 1.647.305,96 euro, a quella del Sulcis 12.150.115,36 euro e alla Asl di Cagliari 37.294.249, 71 euro, mentre all'Arnas Brotzu 15.765.155,42 euro. Alla Aou di Sassari 41.854.639,59 euro e all'Aou di Cagliari 8.901.627,18. Per l'Areus stanziati 6.820.238,97 euro.

Approvate le linee d’indirizzo 2025/26 del programma “Ritornare a casa Plus”, per il sostegno integrato domiciliare alle persone non autosufficienti e con disabilità, previsto anche il supporto ai caregiver familiari, attraverso un sostegno concreto a chi si prende cura delle persone non autosufficienti. Il programma prevede inoltre un potenziamento delle misure a favore delle persone anziane con demenza grave e gravissima.

