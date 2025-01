«Fondi per il commercio sardo in ritardo» 

Un anno di ritardo rispetto a quanto era lecito aspettarsi per pubblicare il bando che prevede un sostegno agli investimenti effettuati dalle imprese sarde dei settori commercio e somministrazione. A denunciarlo Gian Battista Piana direttore Confesercenti regionale.

«Ad oggi nonostante il processo sia stato avviato già dall’autunno 2023 non ci sembra sia stato fatto alcun passo in avanti; i 35 milioni ed oltre stanziati dalla Regione a sostegno del settore sono fermi nelle casse delle Camere di Commercio che a quanto ci risulta non hanno ancora avviato le procedure per selezionare l’ente istruttore», dice il rappresentante di Confesercenti. «Questo vuol dire che nella migliore delle ipotesi non si potranno presentare le domande prima dei mesi di marzo/aprile 2025».

Piana insiste: «Così come ormai succede da anni, il settore perderà in Sardegna ulteriori 1.500 aziende, circa 5 al giorno. Non si può accettare che oltre 35 milioni di euro possano restare fermi nelle casse delle Camere di Commercio anziché alimentare i programmi di crescita delle imprese operanti in un settore che negli ultimi anni, più di tutti, ha subito i mutamenti del contesto socio economico con notevoli ripercussioni negative sulla operatività e volume d’affari».

