Fondi per il Campo Cipla,  il Comune salva le attività  delle associazioni sportive 

Da diversi anni è la “casa” della San Paolo, storica società cagliaritana che fa giocare bambini e ragazzi, anche a livello agonistico. Ma poi ci sono anche altre associazioni sportive che ai bambini, prima del calcio, insegnano la pratica sportiva. Da alcuni anni il campo in erba sintetica Cipla, tra le vie Figari, dei Donoratico e San Carlo Borromeo, era “sub iudice”: senza più l’omologazione da parte della Federazione italiana gioco calcio per problemi legati a illuminazione, manto erboso, basamento e recinzione, infatti, le società rischiavano di perdere campo, campionati e attività. Durante la precedente consiliatura, l’amministrazione aveva inizialmente messo a disposizione le risorse per la progettazione e per i lavori di ristrutturazione necessari. Poi, però, si era deciso di utilizzare quei soldi per altro. Solo l’intervento del presidente della commissione Sport Michele Boero ha permesso di trovare un primo accordo con il comitato regionale della Figc guidato da Gianni Cadoni che ha consentito una proroga per l’esecuzione dei lavori, e congelare tutto in attesa dell’avvio dei lavori.

Giovedì scorso, in occasione dell’assestamento di bilancio, il Comune ha deciso di stanziare subito 100mila euro per la progettazione. Subito dopo partiranno i lavori: costo complessivo 700mila euro. «Un grazie al sindaco, all’assessore Macciotta, a tutti i componenti della commissione Sport e al Consiglio per la scelta di mettere a disposizione le risorse necessarie per la progettazione e far ripartire così l’iter per la riqualificazione del Cipla», spiega il presidente Boero. «Quell’accordo con la Figc sta per scadere, adesso incontreremo nuovamente il presidente Cadoni, che si è dimostrato sempre sensibile e disponibile, perché servirà una nuova proroga che consente alle associazioni di non interrompere l’attività e al Comune di eseguire i lavori di restauro», spiega ancora Boero.

Soddisfatto anche Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia e componente della commissione Sport. «Non si poteva lasciare tanti giovani a rischio di perdere un luogo fondamentale per lo sport e l'aggregazione. Il campo è da sempre un punto di riferimento per i bambini delle scuole, la scuola calcio del club San Paolo e numerose altre squadre amatoriali. Grazie al progetto, si aprono nuove speranze per la ripartenza dei lavori». ( ma. mad. )

