Fondi per i ragazzi delle società sportive 

Nuove risorse per le società sportive di Quartucciu che hanno atleti under 18. Il fondo - contenuto nell’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale - va a incrementare quello già stanziato come da prassi ogni anno: diecimila euro, cui si aggiungono ulteriori duemila. Un’esigenza richiesta dal settore Sport guidato dall’assessora Elisabetta Contini: «Il Comune riconosce il grande compito e il lavoro svolto dalle società sportive nel territorio, per questo ho rimarcato la necessità di incrementare le risorse disponibili, per me insufficiente a garantire una valida promozione dello sport soprattutto per le fasce dei più giovani».

L’ulteriore fondo stanziato dall’esecutivo di via Giofra servirà per supportare le società sportive iscritte all’albo comunale. «Lo sport», sottolinea Contini, «è uno straordinario strumento sociale di inclusione che permette di migliorare i rapporti e aiuta a creare amicizie, insegna il rispetto delle regole oltre a migliorare la salute fisica e mentale. Per questo, in accordo con la Giunta e l’intera maggioranza», aggiunge l’assessora, «abbiamo quindi deciso di supportare lo sport con un piccolo gesto che potrà avere una ricaduta positiva sull’intera comunità».

