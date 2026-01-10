VaiOnline
Sant’Antioco.
11 gennaio 2026 alle 00:11

Fondi per i lavori di messa in sicurezza nel cimitero comunale 

Adeguamento e lavori di sistemazione del cimitero di Sant’Antioco. Una serie di lavori previsti dal bando per un importo di 275 mila euro. Tra gli interventi in programma, il rifacimento dei bagni, la messa in sicurezza dei camminamenti interni e la realizzazione di un programma informatico di individuazione delle tombe. Dopo i lavori realizzati in questi ultimi anni che hanno riguardato in particolare la parte esterna del cimitero come piazzali e parcheggi, questa volta l’appalto è rivolto all’adeguamento della parte interna, compresa la camera mortuaria che sarà ampliata e vedrà anche la realizzazione di una sala d’attesa. «Interventi, quelli dedicati al luogo di sepoltura della città - ha detto il sindaco Ignazio Locci - per i quali abbiamo lavorato sin dal primo momento in cui ci siamo insediati, proprio perché la comunità è particolarmente legata al cimitero e ai propri defunti. Anche questa volta interverremo per migliorare diversi sostanziali aspetti che consentiranno di dare maggiori servizi alla cittadinanza». Il cimitero di Sant’Antioco è suddiviso in due parti, quella storica e quella moderna. In entrambe, i lavori prevedono, tra l’altro, anche la manutenzione del verde.

