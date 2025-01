Fondi per i lavori al Tuveri 

Dopo la protesta e lo sciopero dello scorso ottobre degli studenti Tuveri di Villamar per una scuola sicura, c’è la prima risposta concreta. Da Regione e Provincia arrivano 925mila euro per interventi strutturali necessari. Mentre come soluzione tampone, per consentire la fine dell’anno scolastico e la programmazione dei lavori si è agito sull’impermeabilizzazione .

Le piogge di ottobre avevano provocato infiltrazioni e l’acqua dal primo piano cadeva fino al piano terra. Da qui la protesta per i danni all’intonaco e il timore per le conseguenze sulle attrezzature appena acquistate che aveva portato a un sopralluogo del neo commissario della Provincia Roberto Cadeddu e dei consiglieri regionali di maggioranza Emanuele Matta e Gigi Piano. In programma, ora, una manutenzione straordinaria per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazione e migliorare la qualità degli spazi. Sarà rimossa la guaina impermeabilizzante ormai deteriorata, sostituita con un nuovo sistema che comprende una membrana in termoplastica e una coibentazione con pannelli in lana di roccia. Interventi di ripristino anche per gli intonaci interni compromessi dalle infiltrazioni, con successiva tinteggiatura. Infine, lavori sui giunti di dilatazione e interventi strutturali per garantire la sicurezza dell’edificio, inclusi il ripristino dei bocchettoni di scarico delle acque e delle scossaline.

«La Regione ci ha assegnato un finanziamento di circa 512.850 euro. Contiamo, con il Conto termico 3.0 di recuperare la quota di finanziamento mancante di circa 399.850 euro a copertura dell’intero importo», spiega Cadeddu. «Ogni comunità dell’isola, comprese quelle delle zone interne come il Medio Campidano, deve poter contare sulle stesse opportunità di crescita e sviluppo. Per questo, ci impegniamo a investire nelle scuole e a promuovere una formazione diffusa», dice Piano. E Matta aggiunge: «Siamo pienamente convinti che un’istruzione di qualità rappresenti la base per una Sardegna più equa e competitiva», conclude Matta.

