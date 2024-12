«Fondi per gli atenei legati al Pil statale» 

L’università in Italia è sottofinanziata, «non è europea per risorse investite»,«c’è troppa burocrazia« e per questo gli 85 rettori della Crui lanciano una proposta: collegare il Fondo di finanziamento delle università al Pil, se questo cresce anche le risorse per gli atenei devono aumentare. Per la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, «è una idea interessante», ma il problema è nel Fondo di finanziamento ordinario: «Non funziona, va cambiato, flessibilizzato, ci sono somme ingiustamente incarcerate e questo crea problemi agli atenei». Dal palco degli Stati generali dell'Università, aperti oggi alla Camera, la presidente della Crui Giovanna Iannantuoni sottolinea come i ricercatori italiani rimangano meno numerosi rispetto agli altri Paesi, manca il ricambio generazionale. E per quanto l’università italiana «sia europea nella qualità della didattica, non lo è ancora nel numero dei laureati», nonostante «negli ultimi 10 anni la percentuale di laureati è passata dal 20% al 30%, aumentando dunque del 50%».

E Bernini non fa sconti agli atenei in squilibrio di bilancio, ma tende la mano: «Chi ha speso troppo, male, o diversamente speso ed ha criticità di bilancio, troverà nel ministero un interlocutore attento, faremo piani di rientro».

