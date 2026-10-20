Fondi per campeggio e scuola media 

Sessantamila euro necessari per il ripristino dei danni subiti dal campeggio comunale di Costa Rei durante l’incendio scoppiato nel 2023. È la somma che la Giunta di Muravera guidata da Francesca Mattana ha messo a disposizione applicando una parte dell’avanzo di amministrazione vincolato.

E poi ecco una serie di variazioni d’urgenza. Tra le principali, sono stati previsti ventimila euro per coprire spese legali e altri ventimila per il conferimento di un incarico per la progettazione e direzione del progetto della cura del verde.

Variazione, quest’ultima, finanziata con la tassa di soggiorno attraverso la contestuale riduzione di un altro intervento, quello destinato alla gestione museale. E poi un’ulteriore identica cifra che sarà utilizzata per interventi urgenti di manutenzione del patrimonio comunale.

La variazione più rilevante riguarda invece il conferimento dell’incarico di progettazione per la riqualificazione della scuola media di viale Rinascita: sono stati messi a disposizione 66.812 euro.

Il progetto, che consiste nella “realizzazione di architetture scolastiche in grado di adattarsi agli studenti”, è finanziato con fondi comunali e consentirà di partecipare al bando regionale Iscol@ (domanda da presentare entro venerdì) per l’ottenimento di un contributo che può arrivare sino alla somma di due milioni di euro.

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